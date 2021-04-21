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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يختار الشقيقتان «السعيد» ضمن حكام «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اختيار الشقيقتين ياسمين وهايدي السعيد، ضمن حكام منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل.
وأدار الثنائي مباراة قمة كرة اليد بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين، والتي فاز فيها الزمالك وحقق لقب الدوري، ولفتا الأنظار بتألقهما.
الجدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد أوقعته القرعة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الدنمارك- السويد- البرتغال- اليابان.
الأهلى والزمالك كرة اليد
مباراة الأهلي و الزمالك في ختام مسابقة دوري كرة اليد