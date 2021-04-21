شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي لكرة اليد يختار الشقيقتان «السعيد» ضمن حكام «طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد اختيار الشقيقتين ياسمين وهايدي السعيد، ضمن حكام منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وأدار الثنائي مباراة قمة كرة اليد بين الاهلي والزمالك في نهائي دوري المحترفين، والتي فاز فيها الزمالك وحقق لقب الدوري، ولفتا الأنظار بتألقهما.