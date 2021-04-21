شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل يتعهد لجماهير الزمالك بالعودة ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا هيكل لاعب نادي الزمالك لكرة الطائرة إنه سعيد بالأداء الذى قدمه الفريق في البطولة الأفريقية التي تقام في تونس، مشيرًا إلى أن الزمالك سيلعب يوم الثلاثاء المقبل مع الجمارك النيجيرية في ثالث لقاءات الفريق.

وأضاف هيكل أنه سعيد بالأداء الذي يقدم متعهدا بالعودة بالكأس لجماهير نادي الزمالك حيث إنه تأهل لدور ربع النهائي بعدما تخطى دور المجموعات.

وعلى جانب آخر يسعى الزمالك في هذه المباراة لتحقيق الفوز التالى على التوالى في البطولة، بعدما نجح في الفوز على جى إس يو الكينى بنتيجة 3 / 0 في أولى مواجهاته وعلى إسبوار الكونغولى في ثانى مواجهاته بنفس النتيجة.

ويتواجد فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من: إسبوار الكونغولى والجمارك النيجيري وجى أس يو الكينى.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركة في بطولة أفريقيا المحدد لها الفترة من 18 حتى 28 أبريل الجارى بتونس كلا من: أحمد يوسف ومصطفى دبشة وأحمد ضياء وأحمد عبدالعال «درونكة» ومحمد رضا وأشرف اللقانى وأحمد فتحى، ورضا هيكل وهشام يسرى ورشاد شبل ومحمد مؤة، ومحمد مجدى ومحمد محسن والمحترف الكندى استيف هانت بدلا من سيف عابد.