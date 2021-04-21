شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تشكر الأزهر وتوفر 500 وجبة إفطار.. وتتكفل بتطوير مسجد في زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت بعثة نادي بيراميدز الشكر لأعضاء السفارة المصرية في زامبيا وبعثة الأزهر الشريف على دعم فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال مباراته أمام نكانا الزامبي في لقاء الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا الزامبية.

وحضرت بعثة الأزهر الشريف في زامبيا بملعب ليفي موانواسا لدعم بيراميدز في مباراته الهامة بالبطولة القارية التي حل الفريق وصيفا في نسختها الماضية.

وقررت بعثة بيراميدز دعم أحد مساجد مدينة ندولا وتوفير احتياجات المسجد من فرش ومراوح وسطح في إطار حرصها الدائم على تقديم الأعمال الخيرية على هامش رحلات الفريق الخارجية لخوض المباريات القارية، بجانب التكفل بعدد ٥٠٠ وجبة إفطار لأسر فقيرة في المدينة خلال شهر رمضان الكريم.