شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد الشناوي لتشكيل الأهلي الرسمي في مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام»، وذلك في إطار امباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري للمصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف- رامي ربيعة- بدر بانون- أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج- عمرو السولية- قفشة- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: كهربا ومروان محسن ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن وسعد سمير وناصر ماهر ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا.

وكانت حافلة الأهلي قد وصلت إلى ملعب «الأهلي we السلام» استعدادًا لمواجهة فريق سموحة، وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عملية الإحماء.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي رصيده 30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق: «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك».

وتعادل الأهلي في 3 مواجهات أمام «وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز» على الترتيب.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين 25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.