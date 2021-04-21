شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وحسام حسن يقودان هجوم سموحة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لسموحة بقيادة أحمد سامي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل سموحة من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أطهر الطاهر، محمود البدري، رجب نبيل، محمد الترهوني

الوسط: محمود حليمو، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي، مصطفى فتحي

الهجوم: حسام حسن، أحمد عبد القادر

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق؛ «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي والزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام، «وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز» على الترتيب .

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما يدخل سموحة المباراة وفي جعبته 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة .

وواصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريبات الفريق دون راحة، عقب مواجهة الزمالك والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة2-1.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة سموحة، وضمت القائمة كلا من: «محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا».