اختيار الحكمتان " ياسمينا و هايدى السعيد " لتحكيم منافسات اليد بطوكيو

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القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيار على الحكمتين الشقيقتين " ياسمينا و هايدى السعيد " للمشاركة فى تحكيم منافسات كرة اليد فى أولمبياد طوكيو 2021 .

وتألقتا كلتا الحكمتان فى الفترة الأخيرة بشكل ملفت للنظر ، حيث نجحتا هايدى و ياسمينا السعيد فى إدارة المباراة الفاصلة بين فريقا الأهلي و الزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد، والتى شهدت تتويج الزمالك بالفوز بنتيجة 18 / 17 بقوة وضبط نفس وحنكة قوية لما لديهما من خبرات تحكيمية دولية، على الرغم من صغر سنهما.

بدأت الحكمتان مشوارهما فى كرة اليد لاعبتين فى نادى الطيران، حيث بدأت هايدى منذ أن كان عمرها خمس سنوات، أما شقيقتها الكبرى "ياسمينا" فبدأت وهي في عمر ست سنوات، واستمر مشوارهما مع لعب كرة اليد حتى وصلتا إلى الانضمام للمنتخب.

تخرجت الحكم ياسمينا فى كلية الصيدلة، وهايدي فى كلية اللغة والإعلام في الأكاديمية البحرية.

فى عام 2012 لم تتمكن سيدات اللعبة من تكوين منتخب للبنات في أي من مراحل اللعبة، ولرغبة ياسمين و هايدى فى الاستمرار في رياضة كرة اليد، قررا الدخول في مجال التحكيم.

وفي عام 2014 حصلت الشقيقتان على الشارة القارية لإدارة مباريات في قارة إفريقيا، وأدارتا مباريات في البطولة العربية في تونس، ثم بطولة أمم إفريقيا للشابات في كينيا عام 2015، ثم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ لأن مصر كانت طرفا في النهائي.

نجحت الحكمتان هايدى السعيد وياسمين السعيد فى الحصول على الشارة الدولية عام 2017 فى اختبارات الاتحاد الدولى للعبة، وأصبحتا أصغر حكمتين مصريتين.

كما شاركتا ضمن لجنة الإحصاء فى بطولة العالم الأخيرة التى نظمتها مصر يناير 2021.