شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغادر زامبيا في طريق العودة للقاهرة.. والسفارة فى وداع البعثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مطار ندولا الدولي في زامبيا في طريقها إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة نكانا في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح بيراميدز في الفوز على نكانا بهدف دون مقابل سجله عبد الله السعيد ليرفع رصيده إلى ٩ نقاط ويضمن تأهله للدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بغض النظر عن نتيجة مباراة نامونجو بالجولة الأخيرة.

وكان في وداع البعثة بمطار مدينة ندولا أعضاء السفارة المصرية في زامبيا يتقدمهم محمود عشماوي نائب السفير، والذي ودع البعثة وتمنى للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.

وخطف بيراميدز فوزا بهدف دون رد من ضيفه نكانا الزامبي على ملعب نكانا ستاديوم فى صراعهما على خطف بطاقة التأهل الثانية مع بطل المغرب، حيث سجل عبد الله السعيد هدف الضيوف فى الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليرتقى الى الوصافة برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن نكاكنا الثالث برصيد 6 نقاط ويقترب من حسم التأهل .

وحصد الرجاء العلامة الكاملة بالفوز فى 5 مباريات وضمن تأهله إلى دور ربع نهائى المسابقة ، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة بـ15 نقطة، فيما خسر نامونجو بطل تنزانيا مباراته الخمسة فى دور المجموعات.