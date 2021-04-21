شكرا لقرائتكم خبر عن تحطيم الرقم العالمي لمحمد إيهاب بطل الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استطاع احد اللاعبين الصينين من المشاركين في البطولة الاسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية ان يحطم الرقم العالمى الخاص بمحمد إيهاب بطل رفع الاثقال والذى أحتفظ به طوال 16 شهرا ، قبل أن يتمكن اللاعب الصينى من تحطيمه اليوم .

ونشر محمد ايهاب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا:" بعد صمود رقمى العالمى ل ١٦ شهر تم تحطيمه اليوم من اللاعب الصينى فى البطولة الاسيوية المؤهلة للاولمبياد ، فخور بما حققته وسنلتقى قريباً للقب الأفضل بإذن الله

وخضع محمد ايهاب الاسبوع الماضى إلى تحليل مفاجئ للكشف عن المنشطات كأول تحليل فى عام 2021 استعدادا لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد حال انتهاء أزمة إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال دوليا. وعاد مؤخرا منتخب رفع الأثقال إلى معسكر بالمركز الأوليمبى، حيث ضمت قائمة اللاعبين كلا من اللاعبين محمد إيهاب وأحمد عاشور وحليمة عبد العظيم ونعمة سعيد وعبد الله جلال.