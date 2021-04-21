شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد سموحة.. عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وأكرم ظهير أيمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف

الوسط: عمرو السولية، اليو ديانج، أفشة، حسين الشحات

الهجوم: طاهر محمد، محمد شريف

يدخل الأهلي مواجهة اليوم ومعه30 نقطة؛ جمعها من 12 مواجهة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات على حساب فرق؛ «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي والزمالك».

وتعادل في3 مواجهات أمام، «وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز» على الترتيب .

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما نجح لاعبوه في زيارة شباك المنافسين25 مرة خلال الـ12مباراة التي لعبها الفريق، وكذلك صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 6 أهداف.

فيما يدخل سموحة المباراة وفي جعبته 24 نقطة جمعها من 17 مباراة، بعدما حقق الفوز في4 مباراة وتعادل في12 مباراة وخسر في مباراة واحدة .

وواصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريبات الفريق دون راحة، عقب مواجهة الزمالك والتي أقيمت مساء الأحد الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة2-1.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق لمباراة سموحة، وضمت القائمة كلا من: «محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن، ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا».