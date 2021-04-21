شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها لقاء القمة.. مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض الموقع الرسمي للنادي مواعيد مباريات الزمالك القادمة.

الإنتاج الحربي ضد الزمالك

يواجه الفريق نظيره الإنتاج الحربي مساء غد الخميس الموافق ٢٢ أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة رقم ١٦ من بطولة الدوري.

الزمالك ضد البنك الأهلي

يستضيف فريق الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ١٧ من البطولة.

الزمالك ضد المقاولون العرب

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام المقاولون العرب يوم الخميس الموافق ٢٩ أبريل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ١٨ من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد بيراميدز

يلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز يوم الأحد الموافق ٢ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ١٩ من بطولة الدوري.

الزمالك ضد سموحة

يلتقي الزمالك مع فريق سموحة يوم الخميس الموافق ٦ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

الأهلي ضد الزمالك

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره الأهلي يوم الإثنين الموافق ١٠ مايو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة رقم ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٣٣ نقطة، وذلك بعدما خاض ١٥ مباراة، فاز في ١٠ مواجهات وتعادل في ٣ مباريات وخسر في مواجهتين، حيث سجل ٢٤ هدفا وتلقت شباكه ٨ أهداف.