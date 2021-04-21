شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة انتهت.. الأهلي يوافق على إذاعة مباراة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السماح بإذاعة مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام». كما وافق أيضًا على وجود إعلانات الرعاة بملعب المباراة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار رئيس الأهلي في ضوء تفويضه من قبل مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بشأن الأزمة الطارئة مع شركة بريزنتيشن، بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي، وعقب تلقي النادي خطابًا تتعهد فيه الشركة بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل، وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي.

كما جاء قرار رئيس الأهلي حرصًا على المصلحة العامة ولأحقية جمهور الأهلي في متابعة فريقه، وتقديرًا لشركة بريزنتيشن، باعتبارها إحدى الشركات الوطنية التي تؤدي دورًا مهمًّا في الاستثمار الرياضي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر الدوري المصري الممتاز، موسم 2020-2021، ويستقبل النادي الأهلي ضيفه الفريق السكندري في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

كان النادى الأهلي، أعلن في الساعات الماضية، تجميد التعاون مع شركة بريزنتيشن بشأن حقوق الرعاية والبث، وذلك بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المالية، كما تقرر تفويض محمود الخطيب، رئيس النادى، في اتخاذ أي قرار في ضوء المستجدات التي قد تطرأ قبل مباراة سموحة في الدورى والتى ستقام مساء اليوم على ملعب «الأهلى we السلام».

وعلمت «المصري اليوم» أن شركة بريزنتيشن، تتفاوض مع إدارة الأهلي من أجل إذاعة مباراة سموحة، مع تقديم وعد بسداد جزء من المبلغ المستحق خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يتم جدولة باقي المستحقات.

ووعدت شركة بريزنتيشن مسؤولي الأهلي بجدولة باقي المستحقات التي تزيد عن 100 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.

ورحب النادي الأهلي بمقترح بريزنتيشن، ولكنه طلب إرسال جواب رسمي عن كيفية جدولة المستحقات المالية.

وتنقل المباراة قناة On time sports، وإذاعة الشباب والرياضة.

اقرأ أيضًا

الأهلي ضد سموحة ومباراة بيراميدز في الكونفيدرالية.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

ضياء السيد: مباراة الأهلي وسموحة ستكون في غاية الصعوبة

وكان الأهلي قد حقق فوزًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة، واستطاع أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1).

ويحتل فريق القلعة الحمراء حاليًا وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، بينما يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 33 نقطة، ويأتي سموحة في المركز الثامن برصيد 24 نقطة فقط.

ومن المقرر أن يشارك محمد الشناوي حارس المارد الأحمر، في مباراة اليوم بعد تأكد سلبية المسحة الخاصة به وتعافيه من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامى ربيعة كوكا، سعد سمير، بدر بانون، أكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشه

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر