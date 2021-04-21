شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يدرس خوض 3 مباريات ودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الترقب في صفوف المنتخب الأوليمبي بعد إعلان قرعة دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو»، حيث يجتمع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب من أجل التحضير خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة برنامج الإعداد لبطولة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.

ويدرس شوقي غريب خوض بعد المباريات الودية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 14 يونيو المقبلين من أجل تجربة اللاعبين وكذلك تجهيزهم إلى الدورة بصورة جيدة.

وقال مصدر داخل الجهاز الفنى لللمنتخب، إن هناك رغبة للاتفاق مع منتخب فرنسا والمنتخب الياباني بالإضافة إلى منتخب ثالث سيتم الكشف عنه لخوض وديات قبل الأولمبياد.