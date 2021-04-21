شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: كارتيرون سبب خسارة الزمالك أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء هزم الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة الماضية.

وأضاف يكن في تصريحات إذاعية أن أداء الشوط الأول من اختصاص المدير الفني، والدليل على ذلك التراجع الكبير بين اللاعبين، وتابع: «الأهلي من المفترض نازل المباراة خائف بسبب الغيابات الكبيرة التي غابت عن الفريق وفي مقدمتهم محمد الشناوي وخط الدفاع».

وخسر الزمالك في القمة التي اقيمت مساء الاحد الماضي على ستاد القاهرة امام الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجل للأهلي محمد شريف «هدفين» بينما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الشوط الأول.