شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد «السوبر الأوروبى» بعد ثورة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فيما يُعتبر ضربة قاصمة لفكرة مشروع «دورى السوبر الأوروبى»، أعلنت الأندية الإنجليزية الستة المشاركة في رابطة دورى السوبر انسحابها من المشروع على خلفية الرفض الجماهيرى الشديد الذي قُوبلت به الفكرة منذ طرحها للنور قبل أيام.

وكان 12 ناديًا من أهم الأندية الأوروبية أعلنت التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة «دورى السوبر» تديرها الأندية المؤسسة، وهى: (ميلان، وإنتر، ويوفنتوس، وأتلتيكو مدريد، وريال مدريد، وبرشلونة، وأرسنال، وليفربول، وتشيلسى، ومانشستر سيتى، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام).

وشهدت ليلة أمس الأول احتجاجات غاضبة من مشجعى الأندية الإنجليزية، وتجمع عدد كبير من مشجعى فريق تشيلسى الإنجليزى خارج استاد ستامفورد بريدج، ملعب تشيلسى، قبل مباراة الفريق أمام برايتون، للاحتجاج على الدورى الذي وصفوه بـ«الانفصالى» الذي اعتبره المشجعون الرافضون يهدف لمنافسة دورى أبطال أوروبا.

واضطر مسؤولو أندية ليفربول، وتشيلسى، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتى، وتوتنهام، وأرسنال للإعلان عن انسحابهم رسميًا من الرابطة ما اعتبره المتابعون انقلابًا داخليًا بين مؤسسى الرابطة.

وعبثًا، حاول فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، أحد مؤسسى الرابطة، التواصل مع الأندية الإنجليزية لإقناعها بعدم الانسحاب، لكنه فشل، كما أعلن نادى إنتر ميلان انسحابه.

وأكد نادى مانشستر يونايتد في بيان رسمى أن مسؤوليه استمعوا باهتمام إلى رد فعل مشجعى النادى، وحكومة المملكة البريطانية، وأكد النادى أنه ملتزم بالتعاون مع الآخرين في مجتمع كرة القدم، من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.

فيما حمل بيان نادى أرسنال اعتذارًا واضحًا لجماهيره، وقال النادى: «لم يكن في نيتنا أبدًا التسبب في أي أزمات»، وأوضح النادى أنه كان حريصًا على المشاركة في الرابطة حرصًا على مصالحه، وعدم التخلف عن الركب، مضيفًا: «لكن بعد الاستماع لكافة الآراء وجدنا أننا ارتكبنا خطأ، ونعتذر عنه».

فيما قال دانييل ليفى، رئيس نادى توتنهام: «نحن نأسف للقلق الناجم عن مقترح السوبر الأوروبى، وأشكر كل المشجعين الذين عبروا عن آرائهم».

في المقابل، أصدرت رابطة أندية السوبر الأوروبى بيانًا، صباح أمس، أكدت خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيله من جديد، وأضاف البيان: «نحن مقتنعون أن الوضع الحالى للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير، وهدفنا تطوير الكرة الأوروبية، وبالنظر إلى الظروف الحالية، فسنحاول إعادة تهيئة المشروع من جديد، مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة للجماهير».