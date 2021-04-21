شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون فى مواجهة وادى دجلة للابتعاد عن منطقة الهبوط بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، نظيره وادى دجلة، فى التاسعة والنصف مساء الخميس، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وتلقى المقاولون العرب هزيمة ثقيلة أمام الاتحاد السكندرى فى آخر مواجهة له بالدورى بنتيجة 4-2، ويطمح فى تحقيق الفوز ليبتعد عن منطقة الهبوط، حيث ذئاب الجبل المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة.

حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخرى. على الجانب الآخر، يتطلع فريق وادى دجلة إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يحتل الفريق الدجلاوى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 وخسر فى 8 لقاءات أخرى، حيث يسعى لتحسين وضعه فى جدول ترتيب الدورى.