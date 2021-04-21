شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن تصحيح الأوضاع أمام الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختباراً جديدا أمام الإنتاج الحربى، في التاسعة والنصف مساء الخميس على استاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 16 في الدورى الممتاز.

يسعى أبناء ميت عقبة لتصحيح الأوضاع مرة أخرى بعد صدمة خسارة القمة الأخيرة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاط فقط، وووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق استقر على إجراء تعديلات في التشكيلة بعدما أظهرت مباراة القمة وجود سلبيات في أداء الفريق ما دفعه لإعادة بعض العناصر التي غابت مؤخرا وإبعاد عدد آخر عن المشاركة أملا في تحسين الأداء وتحقيق الفوز الذي يعيد التوازن للفريق من جديد.

شهدت تحضيرات الأبيض التركيز على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون مؤخرا وتحديدا أمام الأهلى لتجنب تكرارها، كما كثف المدير الفنى من جلساته مع اللاعبين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي أصابتهم بعد خسارة القمة وشدد عليهم بضرورة نسيان الفترة الماضية والتركيز في القادم من أجل تحقيق الانتصارات والحفاظ على فرصة المنافسة على درع الدورى.

وينتظر أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأمامه حمزة المثلوثى، ومحمود الونش، ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى. وطارق حامد، وفرجانى ساسى، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وسيف الدين الجزيرى.

على الجانب الآخر، يدخل الإنتاج الحربى الذي يقوده أحمد كشرى، المدير الفنى، اللقاء وسط ظروف صعبة حيث الفريق في المركز الأخير في جدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، ويسعى لتقديم عرض قوى أملا في تحقيق نتيجة إيجابية رغم إدراكه صعوبة المواجهة.

واطمأن كشرى على جاهزية لاعبيه خلال المران الأخير أمس والذى شهد مراجعة الخطة التي استقر عليها المدير الفنى بجانب شرح للمهام المكلف بها كل لاعب من العناصر التي اختارها للمباراة.