شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نارية لمصر والسعودية في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * منتخب الفراعنة في مواجهة إسبانيا والأرجنتين وأستراليا

* الأخضر السعودي في مهمة صعبة أمام البرازيل وألمانيا

أوقعت قرعة مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل في طوكيو منتخب مصر والسعودية في مجموعتين ناريتين الأربعاء.

ووقعت مصر التي تعوّل على مشاركة نجمها محمد صلاح في مجموعة ثالثة تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، فيما ستواجه السعودية البرازيل حاملة اللقب وألمانيا وساحل العاج في الرابعة.

وضمت الأولى فرنسا مع اليابان المضيفة، جنوب إفريقيا والمكسيك، فيما تكونت الثانية من نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس ورومانيا.

وأجريت القرعة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المنتظر، في مقر الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة زوريخ السويسرية.

وقُسمت المنتخبات ال16 للرجال إلى 4 مستويات بناء على تصنيف اعتمد على الأداء في الدورات الأولمبية الخمس الماضية، وبحسب «فيفا» حصلت المنتخبات المتألقة مؤخراً على أفضلية عن غيرها، فيما حصلت الدول الفائزة بمسابقاتها القارية على المزيد من النقاط الإضافية.

وصنف منتخب اليابان المضيف في المستوى الأول، إلى جانب نظيره البرازيلي الفائز بذهبية دورة ريو مع النجم نيمار، والأرجنتين وكوريا الجنوبية. وجنّبت القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في دور المجموعات. ويشارك المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية عقب فوزه بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويخوض منتخب «الفراعنة» نهائيات المسابقة الأولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتبقى أفضل نتيجة له بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما وصل إلى ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجلوس و2012 في لندن؛ حيث كانت المشاركة الاخيرة.

في المقابل، كان المنتخب السعودي تأهل إلى دورة طوكيو 2020، بعد احتلاله للمركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وكانت البرازيل أحرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على ألمانيا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، وسيتواجهان مجدداً في دور المجموعات في مباراة ثأرية لألمانيا.

ولدى السيدات، وقعت الولايات المتحدة بطلة العالم والمرشحة لنيل الذهبية مع السويد، أستراليا ونيوزيلندا. وتلعب اليابان مع كندا وبريطانيا وتشيلي في مجموعة واحدة، على غرار الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا.

وكانت ألمانيا أحرزت ذهبية ريو 2016 بفوزها على السويد 2-1.