شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من الدرجة الرابعة يتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ روميي فاليير الفريق المغمور من الدرجة الرابعة، الدور نصف النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على تولوز من الثانية 2-صفر، فيما وضع مونبلييه حداً للمشوار الرائع لكانيه روسيّون من الدرجة الرابعة أيضاً بفوزه عليه 2-1 ليتأهل بدوره إلى المربع الأخير.

وسجل الجزائري أندي ديلور هدفين (60 وركلة جزاء في 84)، ليقود مونبلييه الذي ينافس في الدرجة الأولى للعودة من تأخر بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء.

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها مونبلييه الدور نصف النهائي منذ عام 1997، علماً بأنه توج باللقب مرتين عامي 1929 و1990.

في مكان آخر، وفي المنطقة الجبلية شمال البلاد على الحدود الإيطالية السويسرية، واصل نادي روميي فاليير الذي تأسّس عام 2018 بعد دمج عدة أندية، مغامرته الرائعة وتغلب على تولوز المنقوص، بسبب إصابات عدة في صفوفه لاعبيه بفيروس كورونا، ليبلغ المربع الذهبي.

وأصبح روميي فاليير رابع فريق فقط من الدرجة الرابعة يبلغ هذا الدور في السنوات العشرين الأخيرة.

وقال المدرب فاتسا أنغار بعد الفوز في إشارة إلى النهائي : نحن على بعد 90 دقيقة من ستاد دو فرانس فلنر مع من ستوقعنا القرعة.

فيما اعتبر غلودي ليونوغو مهاجم روميي : لمَ لا باريس سان جرمان؟.