شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بطي يتوج بسباق القدرة في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق البطل الإماراتي العالمي لسباقات القدرة والتحمل المخضرم راشد بطي، ممثل الدولة وشرطة أبوظبي، المركز الأول في السباق الذي أقيم بمدينة العين، ونظمه مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة السياحة بمدينة العين في حديقة الحيوانات الجمعة الماضية برعاية شركة «أوبريشن سمايل» بمناسبة مرور عشر سنوات على مشاركاتها ومساهماتها في المجتمع.

ويأتي هذا السباق كمنافسة مجتمعية في المقام الأول، كما أنه يؤسس ليكون أسلوب حياة صحياً من خلال ممارسة الرياضة، ووصل عدد المشاركين لقرابة 350 متسابقاً من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتوج البطل راشد بطي بالسباق بعد حسن استعداده والمجهودات التي بذلها في الفترة السابقة، والتي تدخل ضمن تحضيراته للاستحقاقات القادمة.

وأسفرت نتائج السباق لمسافة 5 كيلومترات «السباق المفتوح» عن فوز راشد بطي بالمركز الأول في زمن 18 دقيقة و4 ثوان، وتلاه بالمركز الثاني الإماراتي أحمد الظاهري بزمن 18 دقيقة و56 ثانية، وحل بالمركز الثالث البريطاني توم مكاندليش بزمن 19 دقيقة و42 ثانية.

كما يشار إلى أن البطل العالمي راشد بطي، حاز المركز الأول للفئات السنية، وقد سيطر الإماراتيون على جميع سباقات الحدث، بقيادة راشد بطي.