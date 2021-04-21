شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب الاتحاد السكندري بالتجديد للغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من إدارة زعيم الثغر برئاسة محمد مصيلحي، سرعة حسم ملف التجديد للاعب وسط الفريق السكندري خالد الغندور، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب وساهمت بدورها في اقتراب الاتحاد من صراع القمة بالدوري.

وتحدث العميد مع رئيس النادي السكندري عن ضرورة التجديد للغندور، خاصة أنه من الركائز الأساسية في وسط ملعب الاتحاد، كما أنه يؤدى أدوارا مركبة في الملعب، ويساهم في النواحي الهجومية بشكل مميز، بجانب الالتزام التكتيكي الذي يميزه عن باقي اللاعبين.

وتلاقت رغبة حسام حسن مع نية الإدارة في التجديد للغندور، باعتباره لاعبا مؤثرا، خاصة أن اللاعب لا يتبع الأساليب الملتوية مع الإدارة، وأبدى في أكثر من مناسبة ترحيبه بفكرة التجديد والبقاء مع الاتحاد مواسم أخرى، لكن الظروف التي عاشتها الكرة في مصر والعالم في السنتين الأخيرتين حالت دون إتمام هذه الخطوة.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم فى التاسعة مساء على ملاعب النادي بسموحه، استعداد للمواجهة الثأرية امام بيراميدز، والمقرر لها التاسعة مساء السبت على استاد الإسكندرية

ويدخل زعيم الثغر المواجهة المرتقبة مكتمل الصفوف عقب عوده خالد قمر هداف الفريق، باستثناء عماد السيد حارس الفريق الذي ينتظر عفو العميد.

وحرص مصيلحي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق حثهم فيها بنسيان الخروج الكأس، والتركيز في الدوري للاستمرار في منافسة الكبار وإنقاذ الموسم الكروي للفريق بالتأهل لإفريقيا الغائب عنها زعيم الثغر منذ سنوات.

وقال مصيلحي للاعبين، إن الجماهير لن تغفر لهم التفريط في مركز مؤهل لإفريقيا من بوابة الدوري الممتاز، بعد ضياع حلم كأس مصر الذي يغيب عن خزائن النادي منذ موسم 1976.