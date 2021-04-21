شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف مستحقات القدم واليد والسلة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الكروي، خلال ساعات قليلة بعد صرف المكافآت المتأخرة قبل مباراة القمة أمام الأهلي حيث سيقوم المجلس الأبيض بصرف المستحقات وفقا للاتفاق السابق مع اللاعبين رغم خسارة مباراة القمة بهدفين لهدف.

وخسر الزمالك من الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وسجل ثنائي الأهلي محمد شريف فى الدقيقتين 21 و34 ، فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة، فيما توقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة من 15 مباراة، ويستعد الأبيض فى الوقت الحالي لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الخميس في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

كما سيتم صرف جزء من مستحقات لاعبي فريق كرة اليد الفائز بلقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 17/18 فى اللقاء الفاصل لتحديد بطل الدورى.

وحرم بذلك فريق الزمالك غريمه التقليدى الأهلى من الثأر فى اللقاء، حيث إن أبناء طارق محروس كانوا يطمحون فى مصالحة الجماهير الحمراء فى ظل الخسارة فى الدور الأول وغياب اللقب عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تغيير القيادة الفنية وإبرام صفقات قوية، ويعد هذا اللقب الأول الذى يحققه حسين زكى من موقع القيادة الفنية للفريق الأبيض، حيث إنه تولى قيادة الزمالك فى بداية الموسم.

كما يجهز مسئولو الزمالك مكافأة خاصة لفريق كرة السلة تحت 20 عاما بعد التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 78 – 69 بالمباراة الأخيرة والفاصلة لتحديد البطل والتي جمعت بين الفريقين الإثنين بملاعب نادي الشرقية للدخان، ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة الجمهورية.