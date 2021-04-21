شكرا لقرائتكم خبر عن عامر: لعبت في 4 مراكز بالأهلي.. و10 آلاف جنيه أكبر مكافأة مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عامر نجم الأهلي السابق كواليس انضمامه للقلعة الحمراء قادما من كفر الشيخ، وتعثر المفاوضات التي تسببت في تأخر انتقاله للأهلي، بعد متابعته من قبل الشيخ طه إسماعيل.

قال في تصريحات لبرنامج "رد الجميل" مع أسامة حسني على قناة الأهلي: "طه إسماعيل عرض على بعد مشاركتي في احدى الدورات الرمضانية الانضمام للأهلي وكان الفريق مرتجي رئيس النادي وكمال حافظ وكيل النادي وقتها، ولكن نادي كفر الشيخ رفض التفريط في وقتها، وبالفعل صعدنا إلى الدوري الممتاز في نفس الموسم ولعبنا أمام الأهلي 4 مباريات وفي العام الثاني بالممتاز استمر الأهلي في متابعتي وانتقلت إليه فيما بعد".

تابع: "انتقلت للأهلي مقابل 7500 جنيه وكنت أغلى لاعب ينضم للأهلي وقتها وعم عبده البقال ظل أسبوع مع والدي لإنهاء الاستغناء الخاص بي وجعلني أتدرب مع فريق 19 سنة لحين الحصول على الاستغناء وبعد الحصول على الاستغناء انتقلت للتدريب مع الفريق الأول".

واصل: "بعد صعودي للفريق الأول رحبوا بي زملائي في الفريق وكان هناك سابقة معرفة مع مصطفى يونس وكان يلعب حسن حمدي ومصطفى يونس وأحمد عبد الباقي وفتحي مبروك وغيرهم من النجوم، ولعبت في عدة مراكز مثل منتصف الملعب والجناحين ورأس الحربة في غياب محمود الخطيب".

استطرد: "الحمل التدريبي في كفر الشيخ عن الأهلي اختلف وكنا نتمرن مرتين يوميا صباحا وليلا وبعض الأوقات تدريبات تخصصية وشعرت بالإجهاد في البداية حتى تأقلم جسمي على الحمل التدريبي وبعدها بدأت أدخل قائمة الفريق".

استرسل: "كنت أحصل على 40 جنيه في الشهر مع الأهلي عندما كنت في الملاعب وجاء مدرب أجنبي وحارب مع إدارة الأهلي لرفع قيمة العقود ووصلت وقتها إلى 180 جنيه، وكانت أعلى مكافأة حصلت عليها من الأهلي عام 1982 بعد التتويج ببطولة افريقيا حيث حصلنا على 10 آلاف جنيه و2000 جنيه بعد التتويج بالدوري".

تذكر عامر: "في احدى المباريات شاركت في مركز الجناح الأيمن بدلا من مصطفى عبده وقدمت مباراة مميزة وسجلت هدفا، وقال بعض اللاعبين زملائي بالفريق للمجري جه اللي هيقعدك في الأهلي، وهي الغيرة الايجابية التي كانت تحول في مسار مصطفى عبده وبعدها قدم أفضل مواسمه وحصل على لقب أفضل لاعب في نهاية الموسم".

أضاف عامر: حققت 18 بطولة مع الأهلي، وحققت 7 دوري و6 كأس مصر و5 إفريقيا "بطل أبطال الكئوس 3 مرات واحتفظنا بالكأس ولقب دوري الأبطال مرتين".