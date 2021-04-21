شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يعلن نهائيات بطولة الجمهورية للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن مسئولى اتحاد كرة السلة عن جدول مباريات الدور النهائي من بطولة الجمهورية تحت 16 سنة بنات والتى تقام فى الفترة من 30 ابريل الى 5 مايو المقبل

ومن المقرر أن يلتقي فى اليوم الاول كلا من الجزيرة مع سبورتنج و الشمس مع سموحة والصيد مع الزمالك

وتقام مباريات الدور النهائي بصالة ستاد القاهرة، وفى حالة تعادل فريقين او أكثر على المركز الأول وتقام مباراة فاصلة او دورة فاصلة للفرق المتعادلة كما تقام بدون جمهور ايضا.

وتوج فريق الزمالك ببطولة دوري الجمهورية لكرة السلة تحت 20 سنة ، بعد التغلب على النادي الأهلي 69/78 في مباراة فاصلة خاضها الفريقان، مساء الإثنين الماضى ، فى صالة نادي الشرقية للدخان بالجيزة.

وجاءت مواجهات الدور النهائى لبطولة الناشئات وفقا للجدول التالى ..