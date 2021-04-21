شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد..الملاكمة تحقق أول ميدالية فى الدورات الأولمبية عام 1960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

شاركت مصر بالدورة الأولمبية التى أقيمت بروما 1960، بعد 8 سنوات من اخر مشاركة، وكان آخر ظهور فى اولمبياد هلسنكى 1952 وتحقق خلالها ميدالية واحدة، ولكن فى دورة روما تحسنت التتائج حيث تم حصد ميداليتان الأولى تحققت عن طريق منتخب المصارعة المصرية فتوج اللاعب عثمان سيد بفضية وزن الذبابة ، كما حصدت الملاكمة المصرية أول ميدالياتها الاولمبية عن طريق عبد المنعم الجندي صاحب برونزية وزن الذبابة ، فى نفس الاولمبياد حقق محمد على كلام ذهبية الملاكمة أيضا

عبد المنعم الجندى ولد عام 1936 وهو اول لاعب في رياضة الملاكمة المصرية الذى يستطيع الفوز بميدالية أولمبية ونجح الجندي فى الفوز بخمس بطولات عالم عسكرية وذهبية بطولة إفريقيا وفاز بجائزة أفضل ملاكم في إفريقيا ثم اعتزل اللعبة عام 1963 وتوفى عام 2011