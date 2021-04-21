شكرا لقرائتكم خبر عن شابات و ناشئات اليد يستعدون لأفريقيا بعد العيد بالمركز الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب شابات كرة اليد الاستعداد يوم 18 مايو المقبل بالمركز الأوليمبى أى بعد عيد الفطر المبارك تجهيزا لبطولة أفريقيا المقرر لها خلال الفترة من 12 حتى 19 سبتمبر القادم فى غينيا .

بينما يبدأ منتخب الناشئات معسكره يوم 28 مايو أيضا استعدادا للبطولة الأفريقية المحدد لها خلال الفترة من 2 حتى 12سبتمبر فى كينيا وفقا لما أكده عبده عبد الوهاب عضو مجلس اللجنة المؤقته للإتحاد و المشرف على منتخبى الشابات و الناشئات .

يقود منتخب الشابات فنيا المدير الفنى رامى عبد اللطيف، بينما يقود منتخب الناشئات محمد فرغلى .

و يبدأ تجمع منتخب مصر الأول لكرة اليد يوم 25 أبريل الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى و يستمر لمدة أسبوع استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 .

ويتولى حاليا أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب و مؤمن صفا عضو اللجنة الإنتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.