شكرا لقرائتكم خبر عن كيف وصلت شارة كابتن منتخب مصر لـ"محمد صلاح"؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى خلال الساعات الماضية، تنصيب محمد صلاح قائدا لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم 2022، وأوضح البدرى أن القرار جاء بالاتفاق مع زملاء صلاح الأقدم منه والذين وافقوا على الفكرة.

شرارة الفكرة جاءت مع تولى حسام البدرى مسؤولية المنتخب خلفا لأجيرى، وأعلن البدرى فى المؤتمر الصحفى أنه قد يغير معيار الأقدمية فى اختيار قائد المنتخب ليصبح الاختيار بناء العقلية والانجازات العالمية، وبالفعل حاول البدرى مناقشة الأمر مع بعض اللاعبين ولكن تم تأجيل الفكرة لوقت لاحق خاصة وأن أحمد فتحى وعبد الله السعيد تمسكا بالشارة ومبدأ الأقدمية..

ونرصد فيما يلى تسلسل الأحداث حتى حصل محمد صلاح على شارة قيادة المنتخب الوطنى..