شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف: تلقيت عرضا من مانشستر يونايتد.. واتظلمت في المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تلقى عرضا من مانشستر يونايتد وهو سنه 16 عاما، وكان يلعب دورة في إنجلترا مع ثنائي الأهلي سيد عبد الحفيظ ومحمد فاروق، ولكنه لم يعي قيمة العرض بسبب صغر سنه.

وتابع عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أقر وأعترف مع شوبير على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم، الأربعاء: "في تلك الدورة حصلت على الهدا وتلقيت العرض من مسئولي نادي مانشستر يونايتد بالفعل للانضمام، وعمري ما اتكلمت عن الموضوع ده لأني مش بحب الناس اللي بتقول أي كلام عشان تركب التريند".

وأضاف نجم الزمالك السابق، أنه انضم للمنتخب الوطني في سن صغير، لكنه كان احتياطيا للثنائي حازم إمام وحسام حسن، ومن الصعب اللعب على هذا الثنائي في المنتخب، ولعب مباراتين كبديل في أمم إفريقيا".

وقال نجم الكرة المصرية السابق: "طوال تاريخي كنت أعتبر حسام حسن قيمة وقدوة وكنت أتمنى أن أصبح مثله لاعبا وعلى المستوى الشخصي، لكن علاقتي به توترت بعد أن أقحمن نفسه في الصدامات بين الجماهير الأهلاوية والزملكاوية وبدأ في توجيه السباب".