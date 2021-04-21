شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تذيع مباراة الأهلي وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأهلي we السلام» والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري.

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، اختبارا محليا عندما يستضيف سموحة بإستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز ، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتسلّح الأهلي في مباراة سموحة الليلة بمعنويات لاعبيه العالية بعد إسقاط الزمالك في قمة الكرة المصرية الأخيرة ، وكذلك بعودة محمد الشناوي حارس الفريق الذي تعافي من فيروس كورونا مؤخراً بعدما حرمه من المشاركة في مباراة القمة.

وتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لعبيه طوال الأيام الماضية عن أهمية خوض لقاء الليلة بنفس دوافع وتركيز مباراة الزمالك من أجل الفوز ، وشدد لهم على ضرورة الإهتمام بكل التفاصيل منذ بداية المباراة وعدم التهاون أو خوض اللقاء بنوع من الغرور بعد الفوز الأخير في القمة.