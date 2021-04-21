شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج.. زيزو وبن شرقى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلا على الإنتاج الحربي فى التاسعة والنصف مساء غد الخميس على ستاد الاهلى والسلام وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2021، مُني نادي الزمالك بهزيمة في مباراته الأخيرة في الدوري، والتي كانت ضد الغريم التقليدي الأهلي، ليتوقف رصيده عند النقطة 33 في الصدارة، ويصبح الفارق بين القلعتين البيضاء والحمراء هو 3 نقاطٍ فقط.

ويدرس الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفارس الابيض الذى ظهر في مباراة القمة خلال مباراة الإنتاج الحربي، حيث أقترب محمد عبد الشافي من مركز الظهير الأيسر كما أقترب أحمد سيد زيزو من العودة للتشكيل الأساسي بعد فترة غياب، وكذلك عودة التونسي سيف الدين الجزيري لقيادة الهجوم بدلا من مروان حمدي وأيضا مشاركة محمد عبد الغني في خط الدفاع بجوار محمود الونش.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك في مباراة الإنتاج مكون من محمود جنش في حراسة ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ستكون هذه المباراة هي مباراة القمة والقاع، فالإنتاج الحربي يقبع في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، لكن على الزمالك الحذر، فقد تحسنت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولن تكون المباراة سهلة على الفارس الأبيض الجريح.