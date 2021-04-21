تقارير: فايلر مرشح للعودة لبلجيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي مرشح للعودة إلى بلجيكا مجددًا.

وسبق وأن عمل فايلر في بلجيكا بعدما قاد فريق أندرلخت لمدة عام وتحديدًا من يوليو 2016 وحتى سبتمبر 2017 حيث توّج معه بلقبي الدوري والكأس.

وأفادت صحيفة "voetbalbelgie" البلجيكية، أن فايلر مرشح للعمل بقيادة فريق شارلروا حيث تواصل معه رئيس النادي البلجيكي مهدي بيات.

وكان فايلر تواجد في مصر بالموسم الماضي حيث قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري وكأس السوبر المصري إلى جانب الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قاد الأهلي خلفًا لفايلر والذي رحل عقب فسخ التعاقد بالتراضي من أجل التواجد بجانب أسرته عقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).