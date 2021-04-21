قرار رسمي من الخطيب بشأن إذاعة مباراة سموحة بعد أزمة المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وافق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إذاعة مباراة فريقه أمام سموحة والمقرر لها مساء اليوم الأربعاء ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر.

وكان النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا عن عدم إذاعة مباراة سموحة نظرًا للمستحقات المالية المتأخرة على الشركة الراعية بريزنتيشن والمقدرة بـ100 مليون جنيه.

وأفاد الموقع الرسمي لأهلي، أن قرار الخطيب جاء في ضوء تفويضه من مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم بشأن الأزمة بين النادي والشركة الراعية بخصوص المستحقات المالية المتأخرة للنادي.

في المقابل، تعهدت الشركة الراعية بحل مشكلة المستحقات المتأخرة للأهلي وبشكل نهائي خلال جلسة مشتركة الأسبوع المقبل وقبل انطلاق أول مباراة قادمة تكون مملوكة للنادي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم، في المقابل ستكون المباراة المقبلة أمام إنبي ثم المصري البورسعيدي على أن تكون أول مباراة تخص الأهلي بعد ذلك مباراة الجونة.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل الترتيب الثاني حاليًا برصيد 30 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك لكن خاض الفريق الأحمر 12 مباراة في المسابقة المحلية مقابل 15 مباراة للفريق الأبيض.