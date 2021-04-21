بريزنتيشن تُعلن نهاية الأزمة مع الأهلي في بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت إدارة شركة بريزنتيشن بيانًا رسميًا جاء فيه أنه تم الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي على جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي، فيما أكد مصدر أن مباراة الفريق أمام سموحة ستذاع دون أي مشاكل.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانا اليوم الأربعاء أكد فيه تأزم الموقف بين الشركة وبين النادي الأهلي، نظرًا لعدم تلقي أي رد إيجابي من الشركة حتى الآن بخصوص الخطابات المرسلة إليها.

وجاء بيان بريزنتيشن كالآتي:

أجري الاستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن اتصالات ظهر اليوم جمعته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، تم الاتفاق خلالها علي عقد اجتماع في التاسعة مساء الأربعاء المقبل والاتفاق بشكل أساسي علي جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي، والحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين.

أكد منتصر النبراوي خلال اتصاله الهاتفي بالكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الدرندلي تقديره الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي العريق، والذي يعد أحد أهم أقطاب الرياضة في مصر والوطن العربي، والتأكيد أيضًا على العلاقات الراسخة التي تجمع الشركة مع النادي الأهلي موجهًا الشكر لمجلس الإدارة الموقر، وتفهمهم للظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة في الفترة الاخيرة.

اختتم رئيس شركة بريزنتيشن مكالمته مع الخطيب والدرندلي بالتاكيد على التزام الشركة بسداد مستحقات النادي الأهلي وجدولتها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال مصدر بالنادي الأهلي إن الخطاب الخاص بالشركة وصل إلى النادي الأهلي، ولن يكون هناك أي أزمة فيما يخص إذاعة مباراة سموحة الليلة ضمن مباريات دوري WE المصري.