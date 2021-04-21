مدرب بيراميدز يتحدث عن.. التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.. و"مهمة 3 أيام" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، رودلفو أروابارينا، سعادته بالفوز على نظيره الزامبي، نكانا بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.

وأشار المدير الفني الأرجنتيني لفريق بيراميدز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن فريقه حضر إلى زامبيا للفوز والتأهل لدور ربع النهائي من البطولة، مضيفاً:"الفوز والثلاثة نقاط مهمة للغاية لإنهاء مرحلة والبدء في مرحلة أخرى بمشوار البطولة القارية".

ونوه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، إلى أن اللعب في نهار رمضان أمر صعب للغاية، قائلاً:"التأهل هو المهم وأهنيء اللاعبين على هذه الروح والأداء المميز في ظل تلك الظروف الصعبة".

وأوضح المدير الفني لبيراميدز إلى أنه كان من المهم أن يُغلق بيراميدز صفحة الكونفدرالية في هذا التوقيت؛ للتركيز على المباريات ببطولة الدوري؛ خاصة مع انتظار الفريق مواجهات غاية في الصعوبة، قائلاً:"أمامنا مهمة اللعب كل ٣ أيام وكان يجب إغلاق صفحة أفريقيا والتركيز في الدوري المحلي".

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته بلفت الأنظار إلى أن تأخر تحقيق الفوز أمام نكانا يعود لتسرع اللاعبون في التسجيل بالإضافة إلى فرص الفريق الزامبي في التأهل وأرضية الملعب التي لم تكن في المستوى المطلوب.