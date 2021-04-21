للمباراة الثانية.. مصطفى محمد يغيب عن جالاتا في مواجهة طرابزون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شهدت تشكيل فريق جالاتا سراي التركي غياب المحترف المصري مصطفى محمد عن مواجهة طرابزون سبور في إطار الجولة 36 من منافسات الدوري التركي.

وأفادت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، بأن مصطفى محمد ظهر في مقر تدريبات جالاتا سراي قبل ساعات من مواجهة طرابزون.

وكان صاحب الـ23 عامًا غاب عن المباراة الماضية لجالاتا سراي في لقاء شهد تفوق الأخير على منافسه جوزته بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأتي غياب مصطفى محمد عن فريقه نظرًا لإصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث أعلن المحترف الدولي إصابته بالفيروس عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

وظهر مصطفى محمد مع فريقه الحالي في 11 مباراة ليسجل ستة أهداف حتى الآن منذ قدومه من صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جدير بالذكر أن جالاتا سراي يحتل الترتيب الثالث في جدول الدوري التركي برصيد 65 نقطة بفارق سبع نقاط عن بيشكتاش المتصدر والذي يتفوق بمباراة.