يكن: كارتيرون هزم الزمالك أمام الأهلي.. وأتمنى أن يترأس يونس أو إمام القلعة البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن المدير الفني الفرنسي لفريقه، باتريس كارتيرون هو من تسبب في هزيمة الزمالك أمام الأهلي خلال مباراة القمة الماضية.

وأشار يكن، خلال تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، إلى أن الأهلي كان من المفترض يدخل المباراة وهو خائف بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها وعلى رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي وخط الدفاع ولكن تراجع لاعبو الزمالك بصورة كبيرة في الشوط الأول وهو الشوط الذي يكون من اختصاص المدير الفني.

وهُزم الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري.

وتطرق هشام يكن، خلال حديثه لأسباب نيته الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات المقبلة، بالإشارة إلى أن سبب ترشحه وجود الكثير من الأمور داخل القلعة البيضاء التي لا تعجبه ويرغب في تعديلها حال نجاحه.

وأوضح لاعب الزمالك السابق، أن رحلات السفر الكثيرة التي قام بها جعلته يحتك بالفكر الأوروبي كما يرغب في الحصول على خبرات كثيرة في مجال العمل الإداري في البداية ثم يُفكر في الترشح على منصب رئيس القلعة البيضاء.

وأتم يكن تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان يتمنى أن يكون أحد لاعبي الزمالك السابقين أيمن يونس أو حازم أمام رئيساً للزمالك خلال الفترة المقبلة، مضيفاً:" ولكن أيمن يونس يرفض خوض الانتخابات المقلة، كما لا يرغب حازم إمام في دخول الانتخابات المقبلة ولكنني لن أترك نادي الزمالك في الفترة المقبلة مهما كان اسم رئيس نادي الزمالك المقبل".