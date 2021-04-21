بيراميدز يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بفضل عبدالله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

ضمن فريق بيراميدز بطاقة العبور لدور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على فريق نكانا الزامبي بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة.

تشكيل بيراميدز جاء كالتالي أمام نكانا: شريف إكرامي- أحمد فتحي- أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- محمد حمدي- محمود حمادة- عمر جابر- رمضان صبحي- إيريك تراوري- عبدالله السعيد- محمد فاروق.

وجاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق عبدالله السعيد في الدقيقة 77 بعد تمريرة من رمضان صبحي؛ ليقتنص ممثل مصر في البطولة الأفريقية البطاقة الثانية بعد ضمان الرجاء المغربي الصعود للدور التالي من الجولة الماضية.

وتأهل بيراميدز إلى الدور التالي بعد الحصول على المركز الثاني، ويتواجد الرجاء في الصدارة برصيد 15 نقطة بعد الفوز في خمس مباريات.

وكان الرجاء تغلب على فريق نامونجو التنزاني بثلاثة أهداف دون رد؛ ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي: الرجاء 15 نقطة- بيراميدز 9 نقاط- نكانا 6 نقاط- نامونجو دون نقاط.

واستعاد بيراميدز طريق الانتصارات الأفريقية مرة أخرى، حيث خسر في آخر جولتين على يد المتصدر الرجاء المغربي بهدفين دون رد في الذهاب، وبثلاثة أهداف نظيفة في الإياب.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بيراميدز منافسه نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن بيراميدز صعد للدور النهائي في النسخة الماضية للمرة الأولى في تاريخه قبل الخسارة من نهضة بركان بهدف دون رد.