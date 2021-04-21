يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وقاديش في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 21-4-2021، لحساب الجولة 31.

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على قاديش في ملعب رامون دي كارانزا، وهو لا يعرف الخسارة في آخر 11 مباراة في الدوري الاسباني، انتصر في 8 مناسبات، وتعادل في 3 مواجهات.

ويمر ريال مدريد بظروف صعبة، بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه، وهو ما جعله يدخل المباراة الماضية أمام خيتافي بالتشكيلة الثانية، ليقع في فخ التعادل السلبي (0-0).

وسيدخل ريال مدريد مباراة اليوم أمام قاديش بظروف مشابهة، حيث سيفتقد خدمات كل من “إيدين هازارد، توني كروس، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي، لوكا مودريتش، سيرخيو راموس، وفيديريكو فالفيردي”.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر “اتلتيكو مدريد”، وجمع 67 نقطة من 31 مباراة، انتصر في 20 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 4 مرات.

في المقابل، لم يعرف نادي قاديش الخسارة في آخر 3 مباريات بالدوري الاسباني، حيث فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، ويتواجد في المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد وقاديش على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما تذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مباراة ريال مدريد وقاديش الحكم الاسباني “ماتيو لاهوز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

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