يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الدحيل واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 21 أبريل في الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة.

ويتواجد الدحيل واستقلال طهران في المجموعة الثالثة التي تضم الاهلي السعودي والشرطة العراقي، وتحتدم المنافسة بين الدحيل واستقلال على الصدارة، حيث يتصدر الفريق الإيراني برصيد 6 نقاط ويأتي من بعده الفريق القطري برصيد 4 نقاط.

وكان الاهلي السعودي قد استعاد آماله في المنافسة على المركز الثاني بعدما تعادل مع الدحيل 1/1 في الجولة الثانية، ليعوض جزءًا من خسارته الفادحة التي مُني بها أمام استقلال طهران في الافتتاح بخمسة أهداف لهدفين.

وتُعد مواجهة اليوم بين الدحيل واستقلال طهران هي الثالثة في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث تقابلا في دور مجموعات دوري ابطال اسيا خلال عام 2019، وانتهت المباراة الأولى بتفوق الدحيل بنتيجة 3/صفر، وسيطر التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة الإياب.

ولا يزال الدحيل يضم بين صفوفه الثنائي “مهدي بنعطية وعلي عفيف” اللذين تمكنا من تسجيل الأهداف في المباراة الأولى عام 2019، بينما غادر المهاجم المغربي الشهير “يوسف العربي” إلى أولمبياكوس اليوناني في الميركاتو الصيفي آنذاك.

بث مباشر الدحيل واستقلال طهران

تنطلق مباراة الدحيل واستقلال طهران في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينيتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويُنقل بث مباشر مباراة الدحيل واستقلال طهران على منصة GSA live السعودية، بصوت المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري، وسيقوم كذلك موقع ميركاتو بتغطية النتيجة والأحداث الرئيسية في بث مباشر أثناء سير اللعب.

الدحيل (-) استقلال طهران

ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة-السعودية)

دوري ابطال اسيا (دور المجموعات – الجولة 3)

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