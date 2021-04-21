يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 21-4-2021، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.

يتطلع نادي الهلال السعودي إلى الانفراد بالصدارة عندما يتقابل مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2021.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام استقلال دوشنبه، مقابل نقطة لكل من اجمك الأوزبكي وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويدخل الهلال المباراة وعينه على تحقيق الفوز من الإقتراب أكثر من حجز بطاقة التأهل للدور الثاني، في المقابل يأمل استقلال دوشنبه في مواصلة عروضه القوية، بعدما حصد أربع نقاط في أول مباراتين رغم أنه يخوض المشاركة الأولى في تاريخ البطولة.

وشهدت الجولة الأولى من المجموعة الأولى، تعادل الهلال مع اجمك (2-2)، واستقلال دوشنبه مع شباب الأهلي (0-0)، في حين شهدت الجولة الثانية، فوز الهلال على شباب الأهلي (2-0) والاستقلال على اجمك (3-2).

بث مباشر الهلال واستقلال دوشنبه

وتذاع مباراة الهلال واستقلال دوشنبه على الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال واستقلال دوشنبه في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.

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