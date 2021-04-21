ما مجموع أرباح مورينيو بعد إقالته من تشيلسي وريال مدريد ومان يونايتد وتوتنهام؟

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف هذا الأسبوع، وسط الضجة التي أحدثها إعلان إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وادعت تقارير صحفية عديدة، أن سبب إقالة جوزيه مورينيو – مدرب بورتو وانتر ميلان الأسبق- صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 19 أبريل 2021 من تدريب الفريق شمال لندني، هو رفضه إقامة تدريبات الفريق بعدما علم بأمر انضمام توتنهام إلى الأندية المؤسسة لمشروع دوري السوبر الأوروبي، لكن إدارة النادي حاولت نفي تلك الأخبار والتأكيد على أن الإقالة حدثت فقط بسبب سوء النتائج ولا يوجد أي دخل للمشروع الجديد في هذا القرار.

وتعد هذه الإقالة هي الخامسة في مشوار جوزيه مورينيو التدريبي مع الأندية التي أشرف على تدريبها (تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام)، لكنها كانت الإقالة الأغلى في مسيرته على الإطلاق.

وتحصل مورينيو على مبالغ مهمة كتعويضات على إقالته من تدريب كل فريق من الفرق المذكورة، ليصبح السؤال الأهم والأكثر تداولاً الآن من سبب إقالته، هو “كم ربح مورينيو من توتنهام وما مجموع أرباحه من الأندية التي أقدمت على إقالته”؟.

كم حصل مورينيو بعد إقالته من تشيلسي؟

كانت أولى الإقالات التي تعرض لها جوزيه مورينيو مع تشيلسي عام 2008 رغم تتويجه بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ومنافسته بقوة على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

مالك نادي تشيلسي رومان أبراموفيتش رفض مواصلة جوزيه مورينيو بسبب شخصيته المتعجرفة وكثرة مشاكله مع مدربي البريميرليج، لكن قرار الإقالة كلفه خسارة مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني كتعويض على ما تبقى من عقد جوزيه مع فريق غرب لندن.

كم حصل مورينيو بعد إقالته من ريال مدريد؟

في عام 2013 دخل مورينيو في مشاكل لا حصر لها مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس والحارس الأسطوري إيكر كاسياس، كما ظهرت مناوشات بينه وبين مواطنه كريستيانو رونالدو في وسائل الإعلام.

ولم يجد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سبيل آخر سوى الإطاحة بجوزيه مورينيو، وهو يعلم أن ذلك سيكلفه الكثير من الأموال، وقد يؤثر بالسلب على المشروع الذي بدأه المدرب البرتغالي في عام 2010 بعد موافقته على ترك انتر ميلان من أجل عيون الريال.

وأقدم فلورنتينو بيريز على إقالة جوزيه مورينيو بعد ثلاث مواسم مع الفريق، وقرر شراء هدوء واستقرار داخل غرفة خلع الملابس بتسديد مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني كتعويض لجوزيه مورينيو على إقالته قبل نهاية عقده.

وحظى هذا القرار بإشادات واسعة من جانب خبراء كرة القدم الإسبانية، خاصةً أن الريال تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا في العام التالي تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يُتوج بلقب البطولة للمرة العاشرة في التاريخ.

كم حصل مورينيو بعد إقالته الثانية من تشيلسي؟

عاد جوزيه مورينيو إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي في عام 2013 وخلف رافائيل بينيتيز – بطل الدوري الاوروبي مع البلوز-، ورغم البداية الصعبة بخسارة كأس السوبر الأوروبي أمام بايرن ميونخ، واحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج عام 2014، إلا أن مورينيو استطاع قيادة الفريق نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الانجليزي للمرة الثالثة في مسيرته عام 2015.

لكن مورينيو عاد ليخسر غرفة خلع الملابس مرة أخرى، وفقّد سيطرته على بعض اللاعبين الكبار أمثال إدين هازارد وتيبو كورتوا وجون تيري، ليجد نفسه خارج أسوار ستامفورد بريدج من جديد بتعويض جديد كان أقل من التعويض الأول بحوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني، وصل إلى 12.5 مليون باوند.

وتمت الإقالة في منتصف شهر ديسمبر 2015 بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، حدثت بسبب تعجل مورينيو في الاستغناء عن لاعبين أمثال “كيفين دي بروينه ومحمد صلاح وشوراله وفرانك لامبارد”.

كم حصل مورينيو بعد إقالته من مان يونايتد؟

استغلت إدارة مانشستر يونايتد فرصة رحيل جوزيه مورينيو عن تشيلسي، وقدمت له عقدًا مدته ثلاث سنوات لخلافة الهولندي لويس فان خال في مايو 2016، رغم تتويج هذا الأخير بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وهو الأول للفريق من بعد اعتزال فيرجسون.

وسرعان من أيقنت إدارة مانشستر يونايتد خطأ التعاقد مع جوزيه مورينيو الذي لم يعد يجيد تحفيز اللاعبين وكسب ودهم في غرفة خلع الملابس.

اكتفى مورينيو بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مع مانشستر يونايتد عام 2017، وتمت إقالته في شتاء عام 2019 بسبب خلافات حادة مع انتوني مارسيال ونجم الفريق بول بوجبا، ولتوتر علاقته مع المدير التنفيذي إد وودوارد لعدم تعاقده مع الأسماء التي طلبها في الميركاتو الصيفي مثل الكرواتي إيفان بيريسيتش والصربي ميلانكوفيتش سافيتش.

لم يعمر البرتغالي في الكرسي الذي تركه أليكس فيرجسون دون ربان حقيقي، لكنه تحصل من إدارة مان يونايتد على مبلغ ضخم وصل لـ 15 مليون جنيه إسترليني كتعويض على الإقالة قبل عامين من نهاية عقده.

كم حصل مورينيو بعد إقالته من توتنهام؟

بسبب سوء النتائج في الدوري الانجليزي والخروج المبكر من المنافسة على اللقب خلال النصف الأول من الموسم الحالي، وتوديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيج صيف 2020، ثم توديع بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم أمام دينامو زغرب الكرواتي، قررت إدارة توتنهام الإطاحة بمورينيو من تدريب الفريق اللندني يوم الاثنين 19 أبريل 2021.

وجاءت الإقالة قبل 6 أيام فقط من مواجهة توتنهام لمانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على ملعب ويمبلي، وقيل أنها بسبب رفض مورينيو فكرة دوري السوبر الأوروبي التي سيكون توتنهام أحد مؤسسيها الرئيسيين.

وقالت تقارير صحفية بريطانية إن إقالة رئيس توتنهام دانييل ليفي للسبيشال كلفته مبلغ ضخم للغاية وصل لـ 30 مليون جنيه إسترليني، وهو الأعلى في تاريخ إقالات المدربين والأعلى في مسيرة جوزيه مورينيو.

ما هو مجموع أرباح مورينيو من الاقالات؟

يُنظر إلى الإقالة دائمًا في أي مهنة، على أنها خسارة مالية فادحة للشخص، لكنها ليست كذلك بكل تأكيد مع جوزيه مورينيو، فهي لحظة استثنائية بالنسبة لحسابه البنكي.

ولن تكون مبالغة لو قلنا أن التعويضات المالية التي تحصل عليها مورينيو من الأندية التي أقيل من تدريبها تكفيه لشراء أحد أكبر أندية بلاده أو ربما شراء أحد أعرق أندية الدوري الانجليزي الدرجة الأولى، لا سيما وسط تداعيات فيروس كورونا التي قلصت من أسهم أندية كرة القدم.

ويصل اجمالي أرباح مورينيو من الاقالات حتى الآن مبلغ 93.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 107 مليون و717 ألف يورو.