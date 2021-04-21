نتيجة مباراة بيراميدز ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية «الأهرام يلتحق بالرجاء»

تعرف على نتيجة مباراة بيراميدز ونكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن مباريات اليوم 21-4-2021، لحساب دور المجموعات.

خطف نادي بيراميدز المصري بطاقة التأهل الثانية، بعدما فاز على نكانا الزامبي بنتيجة (1-0)، على ملعب الأخير، ليلتحق الأهرام بفريق الرجاء من المجموعة الرابعة إلى دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

وسجل عبدالله السعيد هدف الفوز لفريق بيراميدز في الشوط الثاني، وبالتحديد عند الدقيقة (78)، بصناعة من رمضان صبحي.

ويتربع الرجاء على قمة المجموعة بالعلامة الكاملة 15 نقطة، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيد نكانا عند 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل نامونجو التنزانى الترتيب دون نقاط.

وأدار الحكم النيجيري “جوزيف أوجابور” مباراة بيراميدز ونكانا، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وكاد محمد فاروق يسجل هدف التقدم لنادي بيراميدز عند الدقيقة العاشرة بعدما حول تمريرة الحارس شريف إكرامي برأسية في المرمى، ولكن ارتدت من العارضة.

واعتمد نكانا على التسديد من بعيد لتهديد مرمى بيراميدز، ففي الدقيقة (14)، سدد دايموند تشيكويكي كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم، وعند الدقيقة (28)، أرسل ديوك أبويا تصويبة اخطأت المرمى.

وأضاع إيريك تراوري فرصة محققة للتسجيل لفريق بيراميدز في الدقيقة (29)، بعدما مرر له عبدالله السعيد كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء وحاول البوركينابي تسديدها من فوق الحارس مابولانجا ولكن الأخير أمسك بها بثبات.

وحاول بيراميدز إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة، ولكن أحمد أيمن منصور فشل ف ترجمة تمريرة عبدالله السعيد داخل الشباك بعدما سددها بعيدة في الدقيقة (37)، لتمر باقي الدقائق بسلام على نكانا.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز ضغطه، وتوغل تراوري داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين في الدقيقة (57)، ومرر الكرة لرمضان صبحي الذي سدد مباشرة في المرمى ولكن وصلت سهلة في يد الحارس.

وفك عبدالله السعيد شفرة شباك نكانا في الدقيقة (78)، بتسجيله الهدف الأول بعد عدة تمريرات سريعة بين لاعبي بيراميدز، وصلت إلى رمضان صبحي الذي مرر الكرة إلى السعيد المنطلق داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليسدد الأخير بقوة على يمين الحارس مابولانجا لتسكن شباكه.

وحافظ بيراميدز على تقدمه حيث تراجع إلى مناطقه الدفاعية، ليفشل نكانا في صناعة أي فرصة خطيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهرام على الفريق الزامبي بنتيجة (1-0).