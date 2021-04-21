شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يتلقي عرضاً لتدريب الإتحاد الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد طارق العشري المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش السابق، اتحاد الكرة المصري بسبب قرار عدم تولي المدير الفني أكثر من فريقين في الموسم الواحد.

وقال العشري فى تصريحات اذاعية إن قرار اتحاد الكرة لم يطبق عليا لأنني لم استقيل من تدريب طلائع الجيش، ولكن تم توجيه الشكر لي".

وأضاف مدرب طلائع الجيش السابق:" أن قرار الرحيل عن أي نادي تاعب للمؤسسة العسكرية ليس بايدينا، ولكن الأمر في يد إدارة النادي فقط، مضيفًا أنه تعجب من الأخبار التي انتشرت بتقديم استقالتي من طلائع الجيش".

وتابع:" أن قرار اتحاد الكرة مقحف للمدربين، ويتسبب في ضرر كبير لهم، خاصة وأن القرار ينقصه تعديلات كثيرة أهمها عدم حصول المدرب على الشرط الجزائي كاملًا".

وتمني العشري من اتحاد الكرة أن يُعيد النظر في هذا القرار، وأن يكون القرار مدرس بشكل جيد، من أجل ضمان حقوق الطرفين النادي والمدير الفني.

وأكد مدرب الجيش السابق:" أنه تولي بعض العروض الليبية في الفترة الأخيرة من قبل نادي الاتحاد الليبي والمدينة في طرابس، ولكن تم تأجيل البت في العرضين بعض شهر رمضان".