شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لضم كريم فؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولى النادى الاهلي من المفاوضات مع كريم فؤاد لاعب انبي و المعار من صفوف النجوم ، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية من اجل تدعيم مركز الظهير الايمن.

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري، وتامل لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي فى ضم مع فؤاد بالصيف المقبل، بعد فشل ضمه بالانتقالات الشتوية الماضية.