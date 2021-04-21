شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لضم كريم فؤاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولى النادى الاهلي من المفاوضات مع كريم فؤاد لاعب انبي و المعار من صفوف النجوم ، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة
وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية من اجل تدعيم مركز الظهير الايمن.
ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري، وتامل لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي فى ضم مع فؤاد بالصيف المقبل، بعد فشل ضمه بالانتقالات الشتوية الماضية.