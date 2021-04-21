شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يرحب بالعودة للزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب محمد ابراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، رحب بالعودة من جديد لنادي الزمالك، مع مطلع الموسم الجديد، في حالة موافق إدارة ناديه، وجس مسئولو نادي الزمالك نبض، لمعرفة موقفه من العودة إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، الأمر الذي قوبل بترحيب من قبل اللاعب مطالبًا بالحديث مع إدارة ناديه لمعرفة موقفها من التنازل عن خدماته بنهاية الموسم الحالي لاسيما أن عقده مازال ممتد مع سيراميكا لمدة موسمين قادمين، واستقر مسئولو الابيض على الدخول في مفاوضات مع إدارة سيراميكا، للظفر بخدمات محمد إبراهيم مع بداية الموسم الجديد.