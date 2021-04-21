شكرا لقرائتكم خبر عن دوري السوبر الأوروبي: سقوط قطع الدومينو .. نهاية حلم أم بداية عواقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقل من 72 ساعة على إعلان فكرة دوري السوبر الأوروبي، وقد انتهت هذه الفكرة عمليًا بإنسحاب9 فرق بشكل رسمي وهم السداسي الإنجليزي: مان سيتي، مان يونايتد، أرسنال، ليفربول، توتنهام وتشيلسي، ومعهم الثنائي الإيطالي آي سي ميلان وإنتر ميلان، بجانب أتلتيكو مدريد.

ولم يكن العامل الجاذب لهذه الأندية من البداية سوى العامل المادي، فهذه الأندية خططت لمثل هذا النظام الخارج عن مظلة إتحاد كرة القدم الأوروبي "اليويفا" بغرض الإستئثار بنسبة أعلى من العوائد المادية، والتي ذكرت بعض التقارير انها قد تصل إلى 4 بليون باوند في الموسم نتيجة عوائد البث الدولي وعقود الرعاية، وهو ما يزيد بأكثر من ضعفي عوائد دوري أبطال أوروبا الحالي.

لكن مع الضغوط المستمرة والمتصاعدة من الجماهير واللاعبين والمدربين، ومن الجهات المشرعة والمراقبة للعبة مثل الإتحادات المحلية وإدارات المسابقات المحلية والإتحاد الأوروبي نفسه (اليويفا)، بجانب الضغوط السياسية مثل تدخل رئيس الوزراء البريطاني للضغط على فرق البريميرليج (6) في التراجع عن خططها، كل ذلك ساهم في انتهاء حلم دوري السوبر الأوروبي لهذه الأندية الطامحة للحصول على أرباح مالية ضخمة تعوضها عن الخسائر المستمرة في عالم كرة القدم نتيجة جائحة كوفيد 19.

وجاء سقوط قطع الدومينو المتتالي ليقود نائب رئيس دوري السوبر الأوروبي ورئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنيلي، للإعتراف بأن خطط دوري السوبر قد توقفت في ظل عملية الإنسحاب التي بدأت من مساء الأمس وأستمرت حتى ظهر اليوم.

وأختارت الأندية المنسحبة المخاطرة الأقل، على الرغم من صدور تقرير صحفي من دايلي ميل البريطانية، يقول أن عملية الإنسحاب كبدت كل فريق خسارة 8 مليون باوند، بعد أن كانت أشترت أندية الدوري السوبر حصصًا بقيمة 8 مليون باوند كدعم لتنمية المشروع.

وأوضح خبير قانوني للصحيفة أن هذه الأندية قد وقعت عقودًا وإتفاقات، وهذا قد يعود عليها بمشاكل مادية نتيجة وجود شروط جزائية في هذه العقود.

وتواجه أندية البريميرليج موقفًا عصيبًا في مسابقة الدوري المحلي، فأجتمعت الأندية ال14 الأخرى في المسابقة عصر يوم الثلاثاء، وقد اتفقت أن الأندية ال6 المنشقة قد خالفت شروط المسابقة، وبالتحديد القاعدة L9، والتي تنص على أن أي نادي عضو بالمسابقة يحتاج إلى موافقة كتابية من مجلس إدارة البريميرليج للإشتراك في مسابقة جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى إصدار عقوبات صارمة بحق هذه الأندية المنافسة في المسابقة المحلية، ولم يتضح بعد مدى شدة العقوبات التي يمكن أن توقع على هذه الأندية، والتي تبدأ من إمكانية الغرامة المالية وقد تصل إلى خصم من رصيد النقاط، وأن كان بعض الأعضاء الأخرين قد تحدثوا أن هذه العقوبة قد توجه للأشخاص الخاطئ، لأن اللاعبين والمدربين ليسوا مسؤولين عن قرارات إدارات هذه الأندية بالإنضمام لدوري السوبر الأوروبي.