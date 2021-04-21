«تصنيف أندية العالم».. تفاصيل تفوق الأهلي على الزمالك في التصنيف العالمي بـ 116 مركزًا بعد لقاء القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن موقع «football database» تفوق الأهلي في تصنيف أندية العالم على الزمالك بفارق كبير، حيث قفز النادي الأحمر 3 مراكز في التصنيف وتقدم إلى المركز الـ 39 عالمياً، بعد أن كان في المركز الـ 42 الأسبوع الماضي، ليتخطى أندية كبرى مثل بوكا جونيورز الأرجنتيني، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وآيندهوفن الهولندى، وبالميراس وسانتوس البرازيليين، وإيفرتون الإنجليزي، فيما تواجد الزمالك بالمركز الـ 155 عالمياً.

وأوضح الموقع أن الأهلي احتفظ بصدارة قائمة الأندية الإفريقية في التصنيف، متفوقاً على الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب إفريقي، والزمالك، ومازيمبي الكونغولي، والنجم الساحلي التونسي على الترتيب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويستضيف الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فريق سموحة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد السلام.

يسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية بعد الفوز على الزمالك.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع للأهلي والذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام سموحة، حيث ينتظر أن يخوض بيتسو موسيماني مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.

قائمة الأهلي لمباراة سموحة

وضمت قائمة الفريق التي أعلنها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كلا من:

محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.