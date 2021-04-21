«عدد الأندية المشاركة.. نظام المسابقة الجديدة.. الأسباب».. دوري السوبر الأوروبي من الحلم إلى التجميد.. «القصة الكاملة»

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الخوف والريبة أنتابت عدد كبير من اللاعبين حول العالم، بعدما أسدل الستار على مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل انطلاقه، بشكل مؤقت، بعدما واجه هجوماً ضارياً من قبل الاتحادين الأوروبي والدولي، بعد فرضهما عقوبات قاسية على الأندية المشاركة في «السوبر ليج»، من خلال حرمانهم المشاركة في البطولات الأوروبية والمحلية، بجانب استبعاد كافة اللاعبين المشاركين في المسابقة المستحدثة، من المشاركة رفقة منتخبات بلادهم في كأس العالم أو يورو، ما خلق حالة من الخوف بين اللاعبين الذي أبدوا اعتراضهم على المشاركة والمجازفة بمصير مشاركاتهم الدولية والمحلية.

سبب انطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي

انطلق فكرة مشروع دوري السوبر الأوروبي من رحم المعاناة المادية التي عاشتها الأندية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أغلق أبواب عدد من البلاد، وإجبارها على تجميد النشاط الرياضي بشكل كامل لمدة أشهر طويلة، من أجل إحكام قبضتهم على الوباء العالمي، لذلك لجأ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لحيلة استحداث بطولة جديدة، من شأنها إدرار عائد مادي ضخم لخزائن الأندية المشاركة في البطولة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

عدد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي

تتكون البطولة من 12 نادياً، منهم ستة أندية من الدوري الإنجليزي، وهم ليفربول، توتنهام، تشيلسي، مانشستر سيتي، آرسنال ومانشستر يونايتد، وثلاثة أندية من الدوري الإيطالي، ممثلة في يوفنتوس، ميلان وإنتر ميلان، وفي إسبانيا جرى إعلان ثلاثة أندية مشاركتهم في المسابقة المستحدثة، بعد موافقة برشلونة، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على الوجود في المسابقة التي يشرف عليها فلورنتينو بيريز.

عائدات المشاركة في مسابقة السوبر ليج

وتصل عائدات البطولة من حقوق البث التلفزيوني إلى 4 مليارات دولار سنويا، على أن تحصد الأندية المؤسسة النصيب الأكبر من المقابل المادي، بينما تحصد الأندية المشاركة في البطولة مبلغ مالي تصل قيمته إلى 3.5 مليار يورو، في محاولة لدعم خطط تدعيم البنية التحتية لتلك الأندية، على أن يحصل البطل على 4 ملايين يورو، بجانب مكافآت التأهل الضخمة لكل مرحلة.



نظام المسابقة الجديدة

ومن المقرر أن ينضم إلى الأندية المذكورة سلفاً، ثمانية أندية أخرى لم يتم تحديدها بعد، على أن يجرى الكشف عن ثلاث أندية تنضم مباشرة إلى البطولة، بينما تصل خمسة أندية أخرى إلى المسابقة المستحدثة من خلال النظر إلى نتائجها في الموسم المنقضي.

اعتراضات وعقوبات

فكرة البطولة لم تلق إعجاباً من قبل الاتحادات الوطنية، والاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليفرضوا عقوبات صارمة على المشاركين في البطولة، بالحرمان من التمثيل المحلي والدولي الأوروبي، في كافة البطولات التي تخضع لرقابة تلك الاتحادات، وذلك بدعم من الحكومات، حيث خرج بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، لمنح وعداً بقطع كافة السبل التي قد تمهد إقامة تلك البطولة.

انتفاضة اللاعبين

بعد 48 ساعة من إعلان الأندية مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي، تحركت الجماهير لإعلان رفضها لفكرة المشروع الجديد، وعلى النهج ذاته سار بعض اللاعبين، الذين أصدروا بيانات جماعية لإعلان رفض المشاركة في المسابقة الجديدة، قبل أن ترضخ أندية البريميرليج وتعلن الانسحاب الرسمي من البطولة.

تجميد السوبر ليج

ولم يجد بيريز مخرجاً لأزمة انسحاب كافة أندية الدوري الإنجليزي، وخلفهم ميلان ويوفنتوس، بعد الاجتماع الطارئ لمؤسسي المسابقة المستحدثة، والذي أسفر عن انسحاب كامل لكافة الأندية الإنجليزية، واستقالة الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إضافة إلى تهديد مصير أنييلي رئيس نادي يوفنتوس وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، سوى التجميد وتعليق انطلاق المسابقة لحين الوصول إلى بديل الأندية التي أعلنت انسحابها.