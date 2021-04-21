شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: مجموعة مصر فى الأولمبياد صعبة لكن منتخبنا قدها ويقدر يتأهل ويشرفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ناجى جدو، نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، أن مجموعة مصر فى نهائيات أولمبياد طوكيو "صعبة"، لكن منتخبنا قادر على المنافسة والتأهل للدور التالى من البطولة، التى تقام فى العاصمة اليابانية الصيف المقبل.

وكتب جدو، عبر حسابه على تويتر: "مجموعة صعبة جدا مع بطل أوروبا ومع بطل أمريكا اللاتينية، لكن منتخبنا قدها بإذن الله ويقدر يتأهل من المجموعة ويشرفنا".





وأوقعت قرعة منافسات كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، التى يشارك فيها المنتخب الوطنى بقيادة المدرب شوقى غريب، فى المجموعة الثالثة التى يطلق عليها مجموعة الموت وتضم منتخبات الأرجنتين - إسبانيا - مصر- أستراليا.

وتحقق للمنتخب الوطنى السيناريو الأسوأ فى القرعة والوقوع فى مجموعة الموت، خاصة بتواجد منتخبات قوية للغاية فى جميع التصنيفات، منها الأرجنتين فى التصنيف الأول، وإسبانيا فى التصنيف الثانى، بالإضافة إلى استراليا فى التصنيف الرابع.

وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:

المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.

المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.

المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.