شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. محمد عبد الواحد: ربنا يرحم علاء على ويسكنه الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن؟".. فقرة يومية يقدمها الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون أن تستجاب فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة تاسع أيام شهر رمضان كانت من نصيب علاء على نجم الزمالك الأسبق الى وافته المنية في العام الضى بعد صراع مع مرض السرطان ليخطف زهرة شباب لاعب الأبيض الأسبق.

وقال محمد عبد الواحد المدرب العام الحالى لفريق وادى دجلة ونجم الزمالك الأسبق:" أنا بصراحة عايز أدعو لعلاء علي أن ربنا يرحمه ويغفرله وينقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأن يرزقه من يدعو له دائما ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنه".

وتوفى علاء على يوم 11 نوفمبر 2019 حينما تلقى الوسط الكروى عامة وعشاق نادى الزمالك على وجه الخصوص صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة علاء على نجم القلعة البيضاء فى ريعان شبابه عن عمر ناهز 31 عاماً متأثراً بمرض السرطان، ولم يخبر علاء على أصدقاءه فى الملاعب بشأن حقيقة مرضه، ليتفاجأ الجميع بخبر تدهور حالته الصحية فى الأيام الأخيرة ثم وفاته.

علاء على بدأ مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وشارك مع فريق الشباب تحت 23 سنة عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول، انتقل علاء على من الزمالك على تليفونات بنى سويف موسم 2012، وبعد موسم واحد انتقل إلى سموحة، وظل مع الفريق السكندرى موسمين، حتى انتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ثم وادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى ليكون بدون نادٍ خلال الميركاتو الصيفى.