شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الاهلي وبريزنتيشن الأربعاء.. وجدولة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن اتصالات ظهر اليوم جمعته بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي و الاستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق تم الاتفاق خلالها علي عقد إجتماع في التاسعة مساء الأربعاء المقبل والإتفاق بشكل أساسي علي جدولة المستحقات الخاصة بالنادي الأهلي والحديث عن جميع الأمور التعاقدية الخاصة بالطرفين.

أكد منتصر النبراوي خلال اتصاله الهاتفي بالكابتن محمود الخطيب والاستاذ خالد الدرندلي علي تقديره الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي العريق والذي يعد أحد أهم اقطاب الرياضة في مصر والوطن العربي ،والتأكيد أيضا علي العلاقات الراسخة التي تجمع الشركة مع النادي الأهلي موجها الشكر لمجلس الإدارة الموقر ، وتفهمهم للظروف الصعبة التي مرت بها الرياضة في الفترة الأخيرة .

اختتم رئيس شركة بريزنتيشن مكالمته مع الخطيب و الدرندلي بالتاكيد علي التزام الشركة بسداد مستحقات النادي الاهلي وجدولتها خلال الفترة المقبلة.